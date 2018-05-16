«УхТы!» — детские товары для повседневного декора и организации праздника®

Почему одни квартиры оставляют уютное и радостное впечатление, а другие кажутся слишком скучными, невыразительными и как будто не до конца обжитыми? Как правило, дело не в качестве ремонта и мебели — а в наличии или отсутствии индивидуальных домашних мелочей.

Особенно заметно это становится в детской комнате — если к ее оформлению хозяева дома подходят с энтузиазмом и с душой, это сразу же бросается в глаза. Детская, украшенная множеством полезных и забавных мелочей, оставляет приятное впечатление — не говоря уже о том, что и ребенку жить в такой комнате по-настоящему приятно и интересно.

«УхТы!» — товары для украшения детской и полезные мелочи для праздников

Интернет-магазин «УхТы!» — отличное место для приобретения бытовых товаров для декорирования детской комнаты. Что можно найти в каталоге?

Настенные наклейки в детскую—лучшая возможность для ребенка выразить свои вкусы. Машинки, самолеты, планеты, животные — разнообразные наклейки помогут ребенку проявить индивидуальность. Кроме того, некоторые наклейки очень полезны — например, те, которые выполнены в виде английского алфавита или вертикальной шкалы, позволяющей наблюдать за ростом ребенка.

Оригинальные светильники и ночники. Большинство детей предпочитают засыпать при неярком свете — приглушенный ночник, выполненный в интересной форме, создаст в детской по-настоящему сказочную атмосферу.

Детскую посуду из небьющихся материалов. Деревянные и бамбуковые чашки, тарелки и столовые приборы оптимальны для детей — во-первых, они очень экологичны, а во-вторых, ребенок не разобьет их и не поранится, даже если уронит.

Кроме того, магазин «УхТы!» предлагает огромное разнообразие товаров, интересных как для детей, так и для родителей. Например, это чемоданчики для игрушек и органайзеры для детских колясок, наборы для ухода за новорожденными малышами, полезные мелочи для развития ребенка, дорожные аксессуары — ланч-боксы, бутылочки, небольшие мобильные писсуары.

«УхТы!» поможет быстро подготовиться к детскому празднику. Помимо веселых наклеек, которыми можно декорировать всю квартиру, здесь доступны свечи на детский торт. Выполнены они в необычных формах — например, это свечки в виде футбольных мячиков, домашних растений, персонажей мультфильмов. По своему составу они совершенно безопасны — их можно спокойно вставлять в десерт и радоваться детскому восторгу, не переживая о том, что свечки отразятся на качестве продуктов.