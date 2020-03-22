Украинцев предупредили о значительном похолодании: прогноз погоды

22 марта 2020 г. 11:15
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В Украине в результате резкого снижения температуры воздуха ожидается значительное похолодание.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области со ссылкой на синоптиков.

По данным Укргидрометцентра, в связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры ночью до 1-7 ° мороза, днем ​​до 3 ° тепла - 3 ° мороза, на юге и востоке ночью около 0 °, днем ​​до 2-7 ° тепла.

22-23 марта похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м / с (1 уровень опасности, желтый) и осадками в западных, северных, центральных и Харьковской областях в виде дождя и мокрого снега. 

Ожидается местами образование снежного покрова высотой 1-3 см, на дорогах гололедица, в южных, Луганской и Донецкой областях Украины осадки преимущественно в виде дождя.

В Карпатах 21-22 марта значений cниг, 23 марта небольшой снег, метели, порывы ветра 15-20 м / с, на высокогорье 25 м / с, на дорогах снежные заносы, гололедица (1 уровень опасности, желтый). Ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, что приведет к нарушению движения транспорта на автодорогах в горной местности.

24-25 марта сохранится холодная, без осадков, погода.

 

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