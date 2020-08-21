Украинцы после приезда в Словению будут проходить 14-дневный карантин

21 августа 2020 г. 14:05
Источник: Интерфакс-Украина
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Правительство Словении издало постановление о принятии и реализации мер по предотвращению распространения инфекционного заболевания Covid-19, согласно которому Украина с 21 августа попала в "красный список" стран, поэтому украинцы по прибытию в Словению должны пройти двухнедельную самоизоляцию.

"14-дневный карантин установлен для всех лиц, въезжающих в Словению, которые имеют постоянное или временное проживание в странах, включенных в красный список, а также для всех лиц, независимо от гражданства или страны проживания, которые прибывают в Словению из этих стран", - говорится в сообщении на сайте правительства Словении в четверг.

Всего в "красном списке" Словении оказались 74 страны, в том числе соседняя Хорватия.

Другие соседние страны - Венгрия, Италия и Австрия - находятся в "зеленом списке" Словении.

 

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