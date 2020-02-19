Украинцы смогут без виз летать на остров, находящийся в Карибском море

19 февраля 2020 г. 12:31
Источник: ZN.UA
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Кабинет министров утвердил соглашение о безвизовом режиме с Гренадой, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Такое решение правительство приняло во время заседания 19 февраля.

"Правительство утвердило Соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз. Граждане двух государств смогут путешествовать этими странами без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней", - сообщил Гончарук.

Гренада является островным государством в Карибском море, которое включает собственно Гренаду, а также южную часть Наветренных островов Гренадины, крупнейший из которых - Кариока.

 

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