Украинская авиакомпания объявила расписание рейсов на зиму

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) обнародовала программу полетов до конца зимней навигации, которая продлится с 25 октября 2020 года до конца марта 2021 года.

Как сообщает пресс-служба МАУ, внутренние рейсы будут осуществляться по следующим направлениям: Львов (LWO), Харьков (HRK) и Одесса (ODS).

С 25 октября рейсы из Киева в Харьков и обратно будут выполняться ежедневно.

С 26 октября рейсы по направлению Киев-Львов-Киев будут выполняться ежедневно, кроме воскресенья.

Рейсы Киев-Одесса-Киев – ежедневно.

Международные рейсы авиакомпания МАУ планирует осуществлять по 23 маршрутам, учитывая изменение частот:

Киев-Амстердам (АМЅ) – Киев (с 25.10.2020 – ежедневно, кроме вторника и четверга. Начиная с 01.12.2020 – ежедневно)

Киев-Лондон (LGW) – Киев (с 26.10.2020 – по понедельникам, средам и пятницам)

Киев-Лондон (LHR) – Киев (с 17.12.2020 – четверг, суббота и воскресенье)

Киев-Париж (CDG) – Киев (с 25.10.2020 – ежедневные рейсы, кроме вторника и четверга)

Киев-Брюссель (BRU) – Киев (с 26.10.2020 – по понедельникам и пятницам)

Киев-Милан (MXP) – Киев (с 26.10.2020 – по понедельникам, средам и пятницам. Дополнительные частота с 05.12.2020 – каждую субботу)

Киев-Дубай (DXB) – Киев (ежедневно)

Киев-Каир (CAI) – Киев (с 26.10.2020 – по понедельникам и средам, обратные рейсы по средам и пятницам)

Киев-Дюссельдорф (DUS) – Киев (с 26.10.2020 – по понедельникам и пятницам. С 19.12.2020 дополнительная частота каждую среду и субботу)

Киев-Мюнхен (MUC) – Киев (с 26.10.2020 – по понедельникам и пятницам. Дополнительная частота с 19.12.2020 – каждую среду и субботу)

Киев-Женева (GVA) – Киев (с 04.12.2020 – по понедельникам и пятницам. Дополнительная частота с 19.12.2020 – каждую субботу)

Киев-Тбилиси (TBS) – Киев (с 01.11.2020 – ежедневно, кроме вторника, четверга и субботы. Обратные рейсы кроме среды, четверга и воскресенья)

Киев-Баку (GYD) – Киев (с 04.11.2020 – каждую среду и воскресенье. Обратные рейсы по понедельникам каждый четверг)

Киев-Ереван (EVN) – Киев (с 02.11.2020 – по понедельникам и пятницам. Обратные рейсы каждый во вторник и субботу)

Киев-Стамбул (IST) – Киев (с 25.10.2020 – ежедневно несколько частот)

Одесса-Стамбул (IST) – Одесса (с 29.10.2020 – четверг и воскресенье; обратные рейсы каждую среду и пятницу)

Киев-Тель-Авив (TLV) – Киев (с 25.10.2020 – ежедневно кроме пятницы и субботы, учитывая несколько частот. Начиная с 04.12.2020 – ежедневно)

Одесса-Тель Авив (TLV) – Одесса (с 25.10.2020 – каждый четверг и воскресенье)

Львов-Тель-Авив (TLV) – Львов (с 25.10.2020 – каждое воскресенье)

Днепр-Тель-Авив (TLV) – Днепр (с 25.10.2020 – каждое воскресенье)

Харьков Тель-Авив (TLV) - Харьков (с 25.10.2020– каждое воскресенье)

Киев-Прага (PRG) – Киев (с 25.10.2020 – по понедельникам и пятницам)

Киев-Барселона (BCN) – Киев (с 12.12.2020 – каждую субботу)