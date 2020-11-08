Украинская авиакомпания отменила рейсы из Харькова в Тель-Авив

08 ноября 2020 г. 18:00
Источник: Украинская правда
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Авиакомпания МАУ объявила об отмене рейсов из Харькова в Тель-Авив с 8 ноября 2020 года.

Об этом передает avianews.com

По сообщению авиаперевозчика, полеты из Харькова до 5 декабря 2020 года.

Также до конца марта 2021 года прекращены полеты из Львова.

"Указанные изменения происходят в связи с продолжением карантинных мер, введенных правительством Израиля с целью предотвращения распространения COVID-19", — заявили в авиакомпании.

Как отмечается, в МАУ намерены продолжить полеты в Тель-Авив из Киева, Одессы и  Днепра.

Рейсы из Киева будет выполняться восемь раз в неделю, из Одессы — два раза в неделю, Днепра — один раз в неделю.

После планируемого возобновления рейсов Харьков-Тель-Авив с 6 декабря МАУ намерена обслуживать маршрут один раз в неделю.

В авиакомпании не исключают возможности дальнейшей корректировки расписания при изменении эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, Украина разрешает въезд пассажирам из Израиля вне зависимости от гражданства. Самоизоляция по прилету или сдача ПЦР-теста на коронавирус не требуются.

Въезд иностранцев в Израиль сейчас запрещен. Исключением являются  иностранцы, проживающие в Израиле, состоящие в браке с гражданами Израиля, проходящие обучение или  работающие по контракту.

 

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