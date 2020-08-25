Украинские парикмахеры готовятся к чемпионату в Харькове

Артур - профессиональный мужской парикмахер, а точнее - барбер. Каждый день он обрабатывает инструменты, берет в руки свою машинку и встречает клиента с улыбкой. Однако последнее время работает больше и усерднее, потому что уже в начале ноября состоится чемпионат по парикмахерскому искусству.

Артур, барбер

Тренируемся постоянно: приводим моделей во время работы, выделяем себе время, закрываем расписание, проводим тренировки совместно, обсуждаем различные стрижки, различные формы - все, что связано с парикмахерским искусством.

Участие в Международном чемпионате нуждается не только в высоком мастерстве, но и в высокой ответственности к стерилизации инструментов, поверхностей и рук мастера.

Артур говорит, что проблем это не вызывает, у него было так всегда.

Артур, барбер

У нас отдельная жидкость есть на спиртовой основе, у нас есть спирт, вот у нас все обрабатывается, есть специальные установки, куда мы кладем инструменты. Они там в течение суток обрабатываются.

Если в прошлом году мужская сборная украинских барберов заняла 6 командное место, то в этом мастера работают на победный пьедестал, говорит Юрий Ющенко. Правда, условия проведения чемпионата несколько изменились.

Юрий Ющенко, официальный тренер сборной по мужским видам работ

В этом году чемпионат проходит в новом формате: из-за пандемии он проходит онлайн - оценки по фотографиям. Освободили участников от вклада с участием, поэтому сборные очень велики: от Украины едет больше 50-ти человек. Ждем призовых мест

От Украины в сборной барберов 9 мастеров, но из-за пандемии COVID-19 шесть приехали тренироваться в Харьков, трое других работают дистанционно в Тернополе, Киеве и Ровно. Уже в сентябре состоится первый важный этап - презентации работ, сам чемпионат пройдет в онлайн режиме в ноябре.