Укрзализныця назначила дополнительные рейсы на пасхальные и майские праздники

"Укрзализныця" назначила пассажирские поезда на 41 дополнительный рейс на пасхальные и майские праздники.

Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Укрзализныця».

"По состоянию на 1 апреля 2019 года уже назначено 8 дополнительных поездов, дополнительные рейсы на 5 графиковых поездов на пасхальные и майские праздники. Всего назначен 41 дополнительный рейс", — говорится в сообщении компании.

Из Харькова будут курсировать два дополнительных поезда.

В частности, поезд № 164/163 Киев — Харьков будет курсировать 27 апреля и 1 мая.

Из Киева поезд будет оправляться в 5:37 и прибывать в Харьков в 13:45. В обратном направлении поезд отправится в 14:05, в Киев он прибудет в 21:37.

Поезд № 205 из Харькова в Покровск будет курсировать ежедневно с 24 апреля по 1 мая.

Из Покровска поезд будет отправляться в 09:20 и прибывать в Харьков в 14:49. В обратном направлении поезд отправится в 16:44, в Покровск он прибудет в 22:07.

Также назначены дополнительные рейсы для следующих поездов:

№ 670 Кременчуг - Бахмач, № 774 Киев - Шостка, № 782/781 Киев - Черкассы, № 779/780 Сумы - Киев - Винница и № 111/112 Харьков - Львов.

№ 191/192 Киев - Львов будет курсировать 26, 27 1 апреля и 5 мая отправлением из Киева в 7:42 и прибытием во Львов в 17:59. В обратном направлении поезд будет отправляться о 11:54 и прибывать в Киев в 21:47.

№ 197/198 Киев - Ковель отправится в рейс 26 и 30 апреля. Отправление из Киева в 6:17 и прибытие в Ковеля в 15:11. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.

№ 162/161 Киев - Николаев курсировать 1 и 5 мая в Николаев, отправление из Киева в 14:35, прибытие в Николаев в 4:53. Отправление из Николаева 30 апреля и 4 мая в 21:47 и прибытие в Киев в 12:28.

№ 223/224 Киев - Одесса будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Киева в 08:35 и прибытие в Одессу 17:51. В обратном направлении отправление из Одессы в 11:08 и прибытие в 20:31.

№ 179 Киев - Днепр будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая, отправление из Киева в 08:03 и прибытие в Днепра в 17:57. Отправление из Днепра в 12:20 и прибытие в Киев в 22:04.

№ 168 Львов - Одесса будет курсировать 27, 30 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Львова в 09:16 и прибытие в Одессу в 20:39. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 21:05.