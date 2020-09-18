Уникальные свойства и польза хлореллы®

Хлорелла — это шаровидная пресноводная зеленая микроводоросль, распространенная по всему миру, при чем она по количеству хлорофилла в составе превосходит спирулину в 10 раз. В составе хлореллы огромное количество, более 650 витаминов, минеральных веществ в высокой концентрации, именно поэтому ее часто называют - «суперпродуктом».

Составляющие хлореллы.

В составе хлореллы огромное количество важных и жизненно необходимых веществ:

На 2/3 она состоит из легкоусвояемых белковых соединений, поэтому является источником белка, Очень богата хлорофиллом, его молекула сходна по строению с молекулой гемоглобина, поэтому ее используют в медицине, Богата ферментами и антиоксидантами, за счет их работы оказывает защиту организма от бактерий и вирусов, обладает антибактерицидным действием, выполняет роль биостимулятора клеток, Незаменимые полинасыщенные жирные аминокислоты, которые участвуют в синтезе белковых молекул, Огромное количество витаминов, необходимых для полноценного функционирования всех систем организма человека.

Полезные свойства хлореллы:

очищает организм, выводя из него шлаки, тяжелые металлы и токсины,

естественный антибиотик и иммуностимулирующий препарат, помогает организму бороться с вирусами и бактериями,

регулирует уровень сахара и холестерина в крови, нормализует кровяное давление,

обогащает организм легкоусвояемым белком, за это ее очень любят и используют в питании спортсмены и вегетарианцы, также используют в сельском хозяйстве для ускорения набора веса КРС и МРС, свиноводстве, увеличении надоев молока, подъем яйценосности кур и перепелок,

регулирует работу ЖКТ, нормализует микрофлору,

используется в похудении, применяют в косметологии для антицеллюлитных обертываний,

укрепляет костную ткань, волосы, ногти, улучшает их состояние и ускоряет рост,

повышает усваивание витаминов, микро- и макро элементов,

помогает в похудении, так как хлорелла регулирует обмен веществ, уровень гармонов, увеличивает количество энергии в организме,

используется в пищевой промышленности, для повышения плодородности почв, медицине и очистке сточных вод.

Показания к применению хлореллы:

Сбои иммунной системы, снижение защитной функции организма. Нарушения в работе пищеварительной системы. В комплексе применяется при лечении онкологических заболеваний. Используется в косметических целях, для поддержания здоровья и красоты ногтей, волос, кожи. При стоматологических проблемах: стоматит, инфекции и заболевания десен, специфический запах из ротовой полости. Непереносимость одного из компонентов хлореллы - является противопоказанием к её применению, так же не рекомендуется прием беременным женщинам и при лактации.

Внимание! Перед применением проконсультируйтесь с врачом!