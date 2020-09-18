Уникальные свойства и польза хлореллы®

18 сентября 2020 г. 13:49
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Хлорелла — это шаровидная пресноводная зеленая микроводоросль, распространенная по всему миру, при чем она по количеству хлорофилла в составе превосходит спирулину в 10 раз. В составе хлореллы огромное количество, более 650 витаминов, минеральных веществ в высокой концентрации, именно поэтому ее часто называют - «суперпродуктом».
Составляющие хлореллы.
В составе хлореллы огромное количество важных и жизненно необходимых веществ:
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На 2/3 она состоит из легкоусвояемых белковых соединений, поэтому является источником белка,
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Очень богата хлорофиллом, его молекула сходна по строению с молекулой гемоглобина, поэтому ее используют в медицине,
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Богата ферментами и антиоксидантами, за счет их работы оказывает защиту организма от бактерий и вирусов, обладает антибактерицидным действием, выполняет роль биостимулятора клеток,
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Незаменимые полинасыщенные жирные аминокислоты, которые участвуют в синтезе белковых молекул,
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Огромное количество витаминов, необходимых для полноценного функционирования всех систем организма человека.
Полезные свойства хлореллы:
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очищает организм, выводя из него шлаки, тяжелые металлы и токсины,
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естественный антибиотик и иммуностимулирующий препарат, помогает организму бороться с вирусами и бактериями,
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регулирует уровень сахара и холестерина в крови, нормализует кровяное давление,
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обогащает организм легкоусвояемым белком, за это ее очень любят и используют в питании спортсмены и вегетарианцы, также используют в сельском хозяйстве для ускорения набора веса КРС и МРС, свиноводстве, увеличении надоев молока, подъем яйценосности кур и перепелок,
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регулирует работу ЖКТ, нормализует микрофлору,
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используется в похудении, применяют в косметологии для антицеллюлитных обертываний,
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укрепляет костную ткань, волосы, ногти, улучшает их состояние и ускоряет рост,
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повышает усваивание витаминов, микро- и макро элементов,
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помогает в похудении, так как хлорелла регулирует обмен веществ, уровень гармонов, увеличивает количество энергии в организме,
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используется в пищевой промышленности, для повышения плодородности почв, медицине и очистке сточных вод.
Показания к применению хлореллы:
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Сбои иммунной системы, снижение защитной функции организма.
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Нарушения в работе пищеварительной системы.
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В комплексе применяется при лечении онкологических заболеваний.
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Используется в косметических целях, для поддержания здоровья и красоты ногтей, волос, кожи.
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При стоматологических проблемах: стоматит, инфекции и заболевания десен, специфический запах из ротовой полости.
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Непереносимость одного из компонентов хлореллы - является противопоказанием к её применению, так же не рекомендуется прием беременным женщинам и при лактации.
Внимание! Перед применением проконсультируйтесь с врачом!
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