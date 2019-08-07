Усато-полосатый «десант» в Харькове. Как еноты кафе открывали

Что может быть милее котиков? Еноты! Тем более, когда их двое и они - главная приманка нового кафе, которое открылось в Харькове. С момента открытия харьковчане и гости города штурмуют заведение, чтобы потискать енотов. В необычном кафе побывала и наша съемочная группа.

Владелец полосатых непосед, Марк Колесников, уверяет, что его питомцы в безопасности, он следит за режимом дня и дает им отдыхать.

Алина Лисова отстояла полчаса в очереди, чтобы попасть в комнату за стеклом, где обитают два енота – Лиза и Барт. Девушка любит животных и отложила все дела, чтобы поиграть со зверьками. Пока не взяла их на руки, уверяла - очень хочет завести себе такого же питомца :

Алина Лисова, посетительница енот-кафе

Домой бы себе такого хотелось бы взять, но не надолго… _- А так, чтобы был домашним питомцем? – Ну, они же растут, они не будут все время маленькими, это пока они маленькие, они прикольные, а потом будет такой «бубончик» ходить по дому – больше, чем ты, ну не знаю..

Когда Алина попала внутрь, за несколько минут полосатые разбойники хотели открыть ее сумку, украсть телефон и украшения.

Тем временем енот лезет лапками в сумку девушки.

…Как же это открыть, надо, надо… грызет, глянь, он в карман лезет…

Школьницы Катя и Маша в восторге от общения с полоскунами. Девушки делятся впечатлениями и уверяют: идея открыть кафе с енотами пришлась им по душе, потому что в зоопарк не наездишься, а тут есть возможность пообщаться с животными вживую:

Катя Юрченко, посетительница енот-кафе

Это очень крутая идея, и необычные животные - не у всех дома они есть, как кошки и собаки, и очень приятно их тискать, но у них шерсть жесткая, ну такая... Но все равно они очень милые!

Ажиотаж вокруг нового заведения не утихает с открытия. За пять дней существования енот-кафе посетили почти две тысячи человек, рассказывает его владелец Марк Колесников. Он рад, что его питомцы, которых он выкупил на эко-ферме под Полтавой еще слепыми, так нравятся людям.

Еноты жили с ним в квартире, рассказывает Марк, пока обустраивалось помещение кафе. Он штудировал литературу, общался с ветеринарами и создал, по его мнению, идеальную среду для Лизы и Барта.

Комната со звуконепроницаемым стеклом, специальным освещением, игрушками, и местом для отдыха. У енотов, как у работников кафе, есть перерывы на обед, а также им дают возможность сделать паузы в общении с посетителями:

Марк Колесников, владелец енот-кафе

Почему для меня это стало идеей, что нужно сделать: очень много людей хотят енота, многие видят видео, фотографии , какие они милые, но вживую они еще лучше, они более активные, ну , они такие шкодные, действительно

Биолог и зоопсихолог Андрей Гапченко с осторожностью относится к новому заведению: если их завели ради бизнеса, то животные долго не выдержат, могут погибнуть из-за перекорма и так называемой «заласканности». Если же своих четверногих «сотрудников» будут жалеть и защищать, то все будет хорошо:

Андрей Гапченко, заведующий научной частью Харьковского Экопарка

Все зависит от того, как ты относишься к животным. Если это член твоей семьи, содержание будет хорошим. Если ты пытаешься эксплуатировать, нажиться на нем - это будет ужасно. Нет «енотского» профсоюза, они не могут никуда пожаловаться, единственное, что они могут сделать - это сдохнуть!

А во Львове существует целый дом енотов…

Фан-клуб любителей енотов в Харькове только открылся, его владелец обещает заботиться о них и не избавляться от зверей, даже если бизнес придется закрыть.