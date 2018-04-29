Установлен рекорд Харьковского марафона

На V Харьковском Международном марафоне установлен рекорд на самой длинной дистанции.

Кенийский бегун Серем Бенджамин Кипроп пробежал 42 км за 2 часа 18 минут и 13 секунд. Он побил предыдущий рекорд - 2 часа 23 минуты 1 секунду.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

«Трасса достаточно хорошая, хотя и были неприятные подъемы. Но особых проблем я не почувствовал и очень доволен, что показал хороший результат. Я равномерно распределил силы по всей дистанции, такая была моя тактика. Кстати, поддержка зрителей была прекрасной», - рассказал после финиша рекордсмен.

Второе место в марафоне занял харьковчанин Дмитрий Пожевилов с результатом 2:28:40.

«Первая половина дистанции далась легко, но вторая из-за жары оказалась тяжелее. Соревноваться с кенийцем - это нереально, мы на разных уровнях, они прирожденные бегуны. Но своим результатом я доволен, потому что трасса была не из легких. А атмосфера на марафоне очень понравилась, харьковчане нас поддерживали», - отметил Дмитрий Пожевилов.

Третье место занял Сергей Попов из Киева с результатом 2:34:18.

Среди женщин первой финишировала Татьяна Вилисова из Днепра (2:51:45), второй - Ольга Донченко из Харькова (3:05:43), третьей - Приска Джемутаи из Кении (3:10:02).

Напомним, в V Харьковском Международном марафоне приняли участие более 10 тыс. человек, представители 25 стран - Германии, Польши, Японии, Китая, Кении, Австралии, США и др. Также на марафон прибыли спортсмены из городов-побратимов. Любители бега и профессионалы пробежали дистанции 4,2 км, 10 км, 42 км, также прошли командные эстафеты - 2х21,1 км и 4х10,55 км.

Харьковский Международный марафон – это ежегодный марафон, который внесен в Книгу рекордов Украины как самый массовый забег по количеству зарегистрированных участников. Трасса, по которой проходит марафон, проложена по центральным улицам Харькова и охватывает основные достопримечательности города.