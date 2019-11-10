Устроились на зимовку: у киевлянина на балконе квартиры поселилась колония летучих мышей

На улице Верховинной в Киеве колония летучих мышей поселилась на зиму на балконе одной из квартир жилого дома.

Об этом сообщает зоозащитная группа Kyiv Animal Rescue Group в Фейсбук.

Волонтеров на место вызвал хозяин квартиры, который обнаружил у себя на балконе необычное "подселение".

«Колония мышей вида рыжая вечерница ошибочно устроились на зимовку в мебели и под обоями на закрытом балконе. Ошибка мышей заключалась в том, что зимой на балконе слишком тепло для комфортного сна, и немного мешает спать хозяин квартиры», – отмечается в сводке на странице группы в Facebook.

Как сообщается, всего волонтеры извлекли с балкона 120 летучих мышей.

119 из них спасатели отпустили в поисках лучшей зимовки, а одну особь взяли на лечение.