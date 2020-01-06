В 2020 году у украинцев будет более 100 выходных и праздничных дней (видео)

06 января 2020 г. 16:36
Источник: УНИАН
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В течение 2020-го у украинцев будет аж 115 выходных и праздничных дней - это почти треть всего года.

Традиционно все официальные выходные приходятся на субботу-воскресенье, их будут переносить на понедельники, говорится в сюжете ТСН.

Так будет с 8 Марта, Пасхой, Троицей и Днем Конституции. Еще остаются майские гуляния. Кроме 11-го января, отработок по субботам больше не предвидится.

И это только рекомендации правительства.

Отмечается, что окончательный график для своих работников будут утверждать работодатели.

Рождественские выходные в Украине продолжатся вплоть до вторника, 7-го января, включительно.

За Сочельник - 6 января – придется отработать в следующую субботу.

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