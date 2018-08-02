В Балаклее запретили купаться на городских пляжах

02 августа 2018 г. 10:34
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В связи с неудовлетворительными результатами лабораторных исследований воды из городских зон купания отдыхающих и местных жителей, руководство Балаклеи запретило жителям купание на городских пляжах.

Об этом сообщается на сайте Балаклейского горсовета.

В исследованных специалистами пробах воды, отобранной в зонах купания на городском пляже на реке Ляховка ежегодно по улице Залиманской и детском пляже на реке Балаклейка по улице Нижне-Садовой, выявили значительное превышение показателя лактопозитивных кишечных палочек. 

«Учитывая вышеизложенное, купание на городском и детском пляжах запрещено», - так говорится в сообщении.

 

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