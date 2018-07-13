В Харьковской области выявили два пляжа, опасных для купания

Перечень мест массового отдыха населения на водных объектах рекреационного и оздоровительного использования на территории Харьковской области, на которых не рекомендуется купаться, пополнился еще двумя местами отдыха.

Об этом сообщили в Харьковском лабораторном центре.

По результатам лабораторных исследований воды поверхностных водоемов, отобранной на пляжах в Балаклее - городской пляж на реке Ляховка и детский пляж на реке Балаклейка установлено, что содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения.

Напомним, что в воде Лозовеньковського водохранилища – на пляже «Баден-Баден» в пгт Малая Даниловка Дергачевского района и в реке Харьков - пляж «Акважур» в Журавлевском гидропарке в Харькове ранее обнаружили антиген ротавируса, свидетельствующий о наличии в воде возбудителя ротавирусной инфекции.

В связи с этим специалисты лабораторного центра не рекомендуют отдыхающим купание на этих пляжах.