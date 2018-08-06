В Боровском районе выявили опасный для купания пляж

Перечень мест массового отдыха населения на водоемах Харьковской области, на которых не рекомендуется купаться, пополнился еще одним местом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По результатам лабораторных исследований проб воды поверхностных водоемов, отобранной в пгт Боровая на городском пляже Краснооскольского водохранилища, содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения.

В связи с этим специалисты лабораторного центра не рекомендуют купание на этом пляже.