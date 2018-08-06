В Боровском районе выявили опасный для купания пляж

06 августа 2018 г. 11:44
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Перечень мест массового отдыха населения на водоемах Харьковской области, на которых не рекомендуется купаться, пополнился еще одним местом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По результатам лабораторных исследований проб воды поверхностных водоемов, отобранной в пгт Боровая  на городском пляже Краснооскольского водохранилища, содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения.

В связи с этим специалисты лабораторного центра не рекомендуют купание на этом пляже.

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