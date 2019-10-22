 

В "Бузке" представят вышивки талантливого харьковчанина

22 октября 2019 г. 12:41
1 просмотр

По данным пресс-службы ХОГА, 22 октября в "Бузке" представят выставку "Цветочные мелодии". 

Открытие экспозиции Евгении Бутенко состоится в 17:00.

Евгения Бутенко родилась в селе Липцы Харьковской области. По образованию - математик. Увлеклась вязанием крючком десять лет назад. Творческие проекты, представленные на выставке, выполнены крючком 0.6 мм – ювелирное мастерство.

Петли, которые набраны на проволоке - особенность представленных работ. Благодаря этому волшебные цветы объемные и выглядят словно живые, захватывают и удивляют. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.