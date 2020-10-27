В чём главные плюсы приготовления домашних блюд в мультиварке?®

Процесс приготовления домашней еды можно организовать по-разному. Кто-то использует для этого традиционные газовые плиты, кастрюли и сковородки, кто-то готовит в микроволновой печи, но всё больше хозяек берут на вооружение более высокотехнологичных помощников – приобретают мультиварки. Спрос на такие многофункциональные устройства для приготовления еды постоянно растёт, чему во многом способствуют важные преимущества приготовления еды в мультиварке.

Полезная и вкусная домашняя еда без хлопот

Продажи мультиварок демонстрируют стабильный рост, в чём легко убедиться по статистике заказов кухонной техники на сайте https://dcomfort.com.ua/ru/catalog/multivarki/. Каждый преследует какие-то свои цели, приобретая многофункциональное устройство для приготовления домашней еды. Чаще всего основным мотивом является сократить время, которое приходится проводить на кухне при ежедневном приготовлении блюд для всей семьи. Мультиварка в этом деле крайне полезна – она самостоятельно выполняет все те задачи, которые ранее лежали на плечах домохозяек. Устройство самостоятельно осуществляет комплексный контроль приготовления еды, освобождая от необходимости выполнять рутинные действия:

переворачивать еду при жарке;

перемешивать блюда при тушении и варении;

отслеживать степень готовности и др.

Кроме того, многие мультиварки оснащены функцией приготовления на пару, поэтому идеально подходят для готовки полезной пищи для здорового питания. Важно, что в процессе приготовления блюд запахи остаются внутри мультиварки, поэтому можно сэкономит на кухонной вытяжке, которая стоит немалых денег, расходует много электроэнергии и издаёт много шума при работе.

Рациональное использование места на кухне

Мультиварка представляет собой довольно компактное устройство, которое благодаря своим небольшим размерам не занимает много места на кухне. Более того, за счёт того, что в мультиварке можно готовить первые, вторые блюда, выпечку, жареные и тушёные яства и даже десерты, она заменяет собой целую гору посуды, кухонной утвари и приспособлений. Можно убрать в дальний ящик стола сковороды и кастрюли, спрятать микроволновку, освободив много свободного места на кухне. Нельзя не отметить и тот факт, что современные мультиварки имеют стильный красивый дизайн, органично вписывающийся в интерьер даже самой продвинутой авторской кухни. Выбрать и заказать мультиварку по лучшей цене предлагает интернет магазин dcomfort.com.ua, где можно выгодно приобрести любой товар в кредит без первоначального взноса. Для этого достаточно просто выбрать понравившийся товар в каталоге магазина DomComfort, поместить его в корзину и заполнить заявку с указанием срока рассрочки и желаемого размера фиксированного ежемесячного платежа, а при возникновении проблем с выплатами можно просто вернуть товар обратно.