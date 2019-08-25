В День Независимости Украины на площадь в центре Харькова пришли около 50 тысяч человек

В полиции рассказали, как прошло празднование Дня Независимости Украины в Харькове.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, за соблюдением правопорядка следили 370 работников Национальной полиции Украины и 200 военнослужащих Нацгвардии.

В торжественном возложении цветов на площади Конституции приняли участие около 2000 человек.

Порядок во время возложения цветов обеспечивали 100 полицейских и 50 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Около 1000 участников антитеррористической операции/операции Объединенных сил прошли от площади Конституции по ул. Сумской к памятнику Тарасу Шевченко.

Публичный порядок при этом обеспечили 20 полицейских.

На праздничном концерте на площади Свободы присутствовало около 50 000 человек. Правопорядок на данном мероприятии обеспечивали 250 полицейских и 150 нацгвардейцев.

Нарушений публичной безопасности и порядка правоохранители не зафиксировали.