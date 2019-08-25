 

В День Независимости Украины на площадь в центре Харькова пришли около 50 тысяч человек

25 августа 2019 г. 12:14
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В полиции рассказали, как прошло празднование Дня Независимости Украины в Харькове.  

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, за соблюдением правопорядка следили 370 работников Национальной полиции Украины и 200 военнослужащих Нацгвардии.

В торжественном возложении цветов на площади Конституции приняли участие около 2000 человек. 

Порядок во время возложения цветов обеспечивали 100 полицейских и 50 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Около 1000 участников антитеррористической операции/операции Объединенных сил прошли от площади Конституции по ул. Сумской к памятнику Тарасу Шевченко. 

Публичный порядок при этом обеспечили 20 полицейских. 

На праздничном концерте на площади Свободы присутствовало около 50 000 человек. Правопорядок на данном мероприятии обеспечивали 250 полицейских и 150 нацгвардейцев. 

Нарушений публичной безопасности и порядка правоохранители не зафиксировали. 

 

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