В День защиты детей в Харькове установили очередной шахматный рекорд

1 июня в Харькове зафиксирован рекорд по количеству участников детского шахматного турнира. В честь Дня защиты детей областная федерация шахмат провела открытые соревнования, в которых приняли участие 556 спортсменов.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сеанс одновременной игры прошел на центральной аллее парка имени Горького. Представители Национального реестра рекордов Украины зафиксировали уникальное для страны достижение и передали подтверждающий сертификат городскому голове Геннадию Кернесу. Так, рекорд был признан установленным в тот момент, когда игроки сделали первый ход.

Соперниками игроков стали ведущие гроссмейстеры и детские тренеры. После игры все участники получили медали за участие в рекорде Украины и подарки от Фонда народного депутата Александра Грановского, который возглавляет областную федерацию шахмат.

Руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова сообщила, что это уже третий шахматный рекорд, который установлен в Харькове. «Вы - настоящая столица Украины в этом спорте. Первым был ваш знаменитый чемпион Тихон Черняев, который уже в 5 лет сдал первый взрослый разряд по шахматам. Кроме того, самый массовый взрослый турнир тоже прошел здесь», - отметила она, отвечая на вопросы журналистов.