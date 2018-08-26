В Дергачах прошли праздничные мероприятия

Глава ХОГА Юлия Светличная поздравила дергачевцев с Днем города и Днем Независимости

Как передает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации, во время рабочей поездки в Дергачевский район глава ХОГА посетила праздник, проходивший на главной площади райцентра.

К дергачевцам глава ХОГА обратилась с наилучшими пожеланиями и заверила, что развитию района и в дальнейшем будет уделяться значительное внимание со стороны руководства области.

Глава ХОГА отметила, что в районе обновляются здания школ, строятся спортивные и детские площадки, а также проходит реконструкция стадиона «Авангард».

«Уже сделали ремонт в районной больнице, а сегодня передаем ей новенький рентген-аппарат, - сообщила Юлия Светличная. - Сделаем и стадион и уже через месяц встретимся на его открытии. Также в этом году начнем строительство и, думаю, что в следующем у вас будет новенький физкультурно-оздоровительный комплекс».

С праздником громаду Дергачей поздравил и председатель РГА Константин Жидков. Он отчитался о сделанном в районе и рассказал о ближайших планах.

«Мы отремонтировали школы, заменили в них окна на энергосберегающие, утеплили, каждая школа получила современную площадку с искусственным покрытием. Лицей №2 получит физкультурно-оздоровительный комплекс. Выделены деньги на ремонт дороги Дергачи - Казачья Лопань. Также отремонтировали поликлинику, больницу, получили современное медицинское оборудование. Все это стало возможным благодаря реформам, которым дал жизнь наш Президент Петр Порошенко. Также мы благодарны главе ХОГА Юлии Светличной за средства, которые по ее инициативе были выделены на ремонт стадиона «Авангард», - рассказал землякам Константин Жидков пожелал им здоровья, благополучия и мирного неба.

Также во время праздничных мероприятий глава облгосадминистрации передала отличия ХОГА лучшим представителям Дергачевского района.