В детсадах Харьковщины появились около 600 дополнительных мест

В этом году на Харьковщине в детских дошкольных учерждениях - детсадах - появилось около 600 дополнительных мест.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев, передает пресс-служба ХОГА.

«В этом году в учреждениях дошкольного образования уже создано 566 дополнительных мест. В частности, открыто 9 новых учреждений и 11 дополнительных групп в действующих. Но останавливаться мы не собираемся, работа продолжается. Планируется, что к концу 2018-го на Харьковщине всего будет создано 1664 дополнительных мест для дошкольников», - сказал Анатолий Бабичев.

По его информации, за последние три года на Харьковщине удалось создать 5 тысяч дополнительных мест в дошкольных учебных заведениях.

По информации пресс-службы обладминистрации, 1 сентября в области начнут работу 734 учреждения дошкольного образования различных типов и форм собственности, в которых будут получать дошкольное образование почти 79,8 тысяч детей от 1 до 6 лет.