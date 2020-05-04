В Египте открывают отели, в которых теперь будет зона карантина для людей с COVID-19

Туристам в Египте можно проживать в отелях на курортах, где есть медицинский кабинет с врачом-резидентом, заявил кабинет министров страны в воскресенье, передает Reuters.

Персонал и посетители отелей в Египте должны регулярно проверять температуру и пользоваться дезинфекционными средствами и оборудованием. Работники должны сдавать быстрые тесты на коронавирус при входе на курорты.

Одним из условий заселения в отель является онлайн-регистрация. Кроме того, в заведении должно быть отведено небольшое здание или один этаж для зоны карантина, куда можно было бы помещать людей с положительным тестом на COVID-19 или тех, у кого только подозревается наличие коронавируса. На курортах запрещено проводить свадьбы или вечеринки, организовывать развлекательные мероприятия, подавать кальян или открывать буфеты.

Правительство решило ослабить карантинные ограничения в священный для мусульман месяц Рамадан. Большое количество предприятий возобновили работу, комендантский час в ночное время был сокращен. Премьер-министр Мостафа Мадбули заявил, что страна начнет постепенно возвращаться к нормальной жизни после Рамадана.

Отметим, что в Египте зарегистрировано 6465 случаев заболевания коронавирусом и 429 смертей. Из-за коронавируса была заморожена работа туристического сектора, на долю которого приходится 12-15% валового внутреннего продукта страны. Это привело к потерям, оцениваемым в 1 миллиард долларов в месяц.