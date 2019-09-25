В Экопарке поселились первые индийские антилопы нильгау

Эту сладкую парочку индийских антилоп нильгау недавно обменяли на двух взрослых шпороносных черепах. Теперь пушистые в рамках программы сотрудничества по сохранению редких видов будут жить в Экопарке, рассказывает начальник сектора копытных Сергей Попов.

Сергей Попов, нач. сектора копытных "Фельдман Экопарк"

Перевозились они в специальном транспорте с Одесского зоопарка и здесь мы выпускали в самом вольере напрямую в сам вольер. Животное не стрессовало, ничего, спокойно вышли и как видим чувствуют себя очень хорошо.

Теперь антилоп именно этого вида можно увидеть в Харькове и Одессе. Вообще эти копытные родом с полуострова Индостан, еще их называют большой индийской антилопой.

Сергей Попов, нач. сектора копытных "Фельдман Экопарк"

Антилопа она обитает в Азии, это не Африка — это азиатская антилопа. Ну, самцы высотой до двух метров, на самом деле очень крупное животное, рожки не сильно большие как у антилоп. в основном у антилоп очень большие высокие и длинные рога, ну тут рожки среднего размера. Планируем разводить и надеемся, что в следующем году у нас будет потомство.

Кормят пушистую парочку сеном, корнеплодами и зерном, а больше всего антилопы любят смаковать вениками из кленовых и дубовых листьев.

Сергей Попов, нач. сектора копытных "Фельдман Экопарк"

Это вольер полностью ихний, он разделен на две части, мы провели реконструкцию этого вольера. Тем более вольер сам по себе очень большой, тем более животное само по себе подвижное, то есть на ноги ему нужна чтобы нагрузка была и так как мы видим вольер большой животное может спокойно резвится.

Здесь они будут жить круглый год, а в случае непогоды или мороза парочка антилоп сможет спрятаться в уютном домике с отоплением, который будет вскоре установлен в их вольере.