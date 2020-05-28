В городском зверинце краснокнижное пополнение: самка гривистого барана второй раз стала мамой

Этой пушистой красавице уже дали имя Ника. Краснокнижная самочка родилась на 2 недели раньше срока, рассказывают в зоопарке. Четырехлетная мама-барашек Мила перенесла роды хорошо, потому как это уже второй ее детеныш.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Так що мама – досвідчена і дуже турботлива. Загалом, вагітність у гривастих баранів триває в середньому 150 днів. Дитинчата народжуються вагою від півтора до трьох кілограмів. Вага нашої маленької переможниці склала 2 кілограми 200 грамів. Майже відразу малютка напилася молозива, після чого мама усіляко допомагала своєму чадові звестися на ноги.

Родилась пушистая 8 мая и уже прочно стоит на копытцах. Любимое развлечение Ники деревянный ящик в вольере, в нем малышка время от времени прячется и всячески испытывает его на прочность запрыгивая сверху. Сейчас малютка питается молоком матери рассказывает Жанна Сивуха, молочное вскармливание продлится где-то 5-7 месяцев, впрочем, уже сейчас Ника постепенно пытается лакомится травой и тонкими веточками.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Робити це дозволяють молочні зуби, якими Ніка радо хвалиться на камеру. Зуби почали прорізуватися не так давно, а приблизно за вісім місяців вони почнуть змінюватися на постійні. Що ж до розкішних рогів, для інтенсивного росту вони сформуються ближче до однорічного віку, зараз же можна побачити лише зачатки майбутньої краси.

Сейчас в семье гривистых баранов городского зверинца аж восемь особей. Новорожденного приняли все родственники.