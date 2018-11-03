В Харькове - фестиваль интеллектуальных видов спорта и чемпионат Украины по игре Го среди школьников

3 и 4 ноября в Харькове проходят фестиваль по интеллектуальным видам спорта «Интеллиада» и чемпионат Украины по игре Го среди детей и юниоров.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как сообщил глава Харьковской городской федерации Го, организатор мероприятия Евгений Абросимов, эти два мероприятия проходят одновременно.

На сегодняшнем фестивале представлены федерации шашек, шахмат, спортивных нард, спортивного массажа, русских шахмат, игры Го, различные клубы по развитию детского интеллекта, интернет-магазины, которые занимаются продажей интеллектуальных игр, Харьковский государственный университет питания и торговли. Кроме того, Харьковская государственная научная библиотека имени В.Г. Короленко и Харьковский литературный музей знакомят детей с литературой.

Участие в нем бесплатное.

Евгений Абросимов отметил, что цель фестиваля – привлечь детей к интеллектуальному труду. На фестивале дети могут получить подарки, предоставленные Департаментом по делам семьи, молодежи и спорта. Для этого им нужно ответить на вопросы, которые подготовили участники фестиваля.

«Каждая локация подготовила задания, тренеры или педагоги смотрят, как ребенок их выполняет, и оценивает его труд от одной до трех «идей». Минимальная стоимость подарка – шесть «идей». Чтобы выиграть подарок, нужно посетить минимум две локации. Ребенок идет на пункт обмена и смотрит, какие подарочные наборы, разные комплекты игр он может выиграть. Если хочет подарок подороже, то должен посетить еще больше локаций и приложить усилия, чтобы получить 9-12 «идей», - рассказал Евгений Абросимов.

Одновременно с фестивалем в Харькове впервые проходит чемпионат Украины по игре Го среди детей и юниоров в четырех номинациях – до 9 лет, до 12 лет, до 16 лет и до 20 лет. Чемпионат завершится завтра, 4 ноября. В нем принимают участие 60 игроков - из Харьковской, Ровенской областей, из Киева, Днепра и Одессы, где очень развит этот вид спорта.

В Харькове федерация существует только три года, но за это время городу удалось перехватить такой престижный чемпионат, поскольку количество игроков в Го за это время значительно возросло - практически до ста детей.

Призеры чемпионата Украины смогут принять участие в чемпионате Европы, а потом - поехать в Пекин на чемпионат мира среди детей по игре Го и получить титул международного профессионального игрока.

«Игра Го – это официальный международный вид спорта. Когда олимпийские игры проходят в Азии, где Го признано самым сильным видом спорта, связанным с интеллектом, то игра входит в состав олимпийских видов спорта. В Европе Го в олимпийскую программу не включают, потому что все профессионалы находятся в Азии», - объяснил Евгений Абросимов.

Он отметил, что уже есть программы, которые позволяют преподавать игру в ДЮСШ и школах.

«Мы проводили научное исследование, в котором приняли участие около 30 детей. По специально разработанным спортивным тестам смотрели на когнитивные нейробиологические реакции детей, на психологическое состояние. Это дети первого класса, которые ходят на факультатив и играют в Го и которые учатся по обычной школьной программе. Как показала практика, у этих детей психологическое состояние и умственная активность сохраняет стабильность и показывает развитие. Один из ведущих японских университетов провел исследования, и они показали, что игра Го не только способствует полноценному развитию мозга, но еще и увеличивает уровень системно-аналитического мышления у детей. А если ребенок начнет играть как можно раньше, то будет смотреть на картинку в целом, а не на ее отдельно взятые фрагменты», - рассказал о пользе интеллектуальных игр и видов спорта организатор мероприятия.

Детская спортивно-интеллектуальная ярмарка «Интеллиада», цель которой - познакомить родителей и детей с ведущими направлениями по развитию детского интеллекта и найти для ребенка новое увлечение, проходит в Харькове ежегодно.

В этом году фестиваль прошел в третий раз.