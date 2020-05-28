В Харькове из-за сильного дождя затопило улицы

Сильный ливень, который начался еще сегодня, 28 мая, ночью, и продолжался все утро, превратил харьковские улицы в реки и озера, почти непроходимые для транспорта и людей.

Об этом сообщают пользователи соцсетей, публикуя фотографии и размещая видео на своих страницах и в местных пабликах.

По информации очевидцев, из-за дождя в городе были затоплены некоторые улицы в нескольких районах, в частности, Харьковская, Биологическая и Грековская.

На них машины по дороге пробирались с трудом, а пешеходные дорожки и вовсе стали непроходимы.

А на одной из улиц даже заметили надувную резиновую лодку, на которой находчивый горожанин плыл по улице.