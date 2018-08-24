В Харькове на набережной проходит праздничный концерт

Сегодня, 24 августа, в сквере «Стрелка» проходит праздничный концерт, посвященный Дню города и Дню Независимости Украины.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, в нем принимают участие музыканты из городов- партнеров Харькова - Цзинаня (Китай), Газиантепа (Турция), Тбилиси (Грузия) и Цинциннати (США). Специально для праздника в сквере вдоль Нетеченской набережной установили традиционную сцену на воде.

Ожидается, что после дебюта ко Дню города в Харькове иностранные артисты начнут сотрудничать между собой и в следующем году организуют в Харькове фестиваль с участием коллективов из городов-побратимов.

Отметим, что в сквере «Стрелка» праздничная программа будет идти также 25 и 26 августа. В эти дни для харьковчан и гостей города пройдет финал конкурса «Город талантов».

Также праздничная программа, посвященная Дню Независимости «С днем рождения, Украина», продолжается в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.