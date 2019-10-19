 

В Харькове на субботник вышли более 18 тысяч человек

19 октября 2019 г. 13:45
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Сегодня, 19 октября, во всех районах Харькова проходит общегородской субботник.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, город убирают более 18 тысяч человек, в числе которых - сотрудники всех департаментов, районных администраций, депутаты горсовета, работники коммунальных предприятий, учреждений здравоохранения и образования, а также школьники и жители города.

Они наводят порядок на «красных линиях», в парках, скверах и зонах отдыха, возле школ, больниц и других массовых объектов. К работе также привлечено 300 единиц спецтехники.

Представители аппарата Харьковского горсовета убирают листву и мусор на пересечении ул. Чкалова и ул. Лесопарковской, а также в сквере Макаренко.

По словам заместителя городского головы - управляющей делами исполнительного комитета городского совета Татьяны Чечетовой-Терашвили, всего в разных районах города сегодня работают около 900 сотрудников всех структурных подразделений городского совета.

Отметим, в рамках общегородского субботника планируют привести в порядок более 200 городских объектов, в том числе Саржин яр, сад им. Шевченко, сквер «Стрелка», сквер возле фонтана «Зеркальная струя», парк Победы, а также центральные улицы и проспекты города: пр. Московский, пр. Льва Ландау, Салтовское шоссе, Гимназическая набережная и прочие.

 

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