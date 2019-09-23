В Харькове по улице гулял слон (видео)

В районе Красношкольной Набережной в Харькове на улице прохожие заметили слона.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, сняв и опубликовав соответствующее видео, на кадрах которого можно увидеть, как слон не спеша, прогуливается возле мусорных баков возле одного из районных детских садов.

«Обычный денек возле 253 садика. Слон из цирка вышел потусить вместе с прохожими», - говорится в подписи под видео.

При этом на видео нет сопровождающих дикое животное людей.

Отметим, что рядом находится Харьковский цирк.

В цирке прокомментировали данное видео, сообщив, что слон принадлежит немецким дрессировщикам, которые приехали в Харьков на гастроли. Гулял слон на огороженной территории цирка, и рядом с ним находился погонщик, который не попал в кадр видеокамеры очевидца.