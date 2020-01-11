В Харькове начался "Вертеп-Фест"

Побеждали царя Ирода и желали здоровья, согласия и мира. Это - "Вертеп-фест", двухдневный фестиваль традиционных и современных вертепов, который третий год проводится в Харькове. В этом году приехали более тысячи участников со всей страны. Цель фестиваля, говорят организаторы, показать, что взаимоподдержка представителей разных регионов Украины создают ментальную оружие, которое сможет защитить нашу страну.

Утром шумная и яркая толпа вертепников собралась на крыльце военного госпиталя. Это - одна из первых площадок, где состоятся выступления участников фестиваля.

Екатерина Мыкытив, участница "Вертеп-Феста"

Я Чортик. У кожного з нас є роль. Ми вертепуємо, представляємо, показуємо, як народився Христос. Всі ці традиції ... От

Смысл вертепа, говорят его участники, в победе Света над Злом. Поэтому, прежде хотят поздравить и поблагодарить военных, которые защищают каждого украинца и суверенитет и Независимость всего государства.

Владимир Запорожский, военнослужащий

Это очень приятно, когда приходят дети, праздники эти соблюдают. Это очень приятно для всех, особенно для военных

Сергей Дикий, участник "Вертеп-Феста"

Всі ми знаємо, яка в нас зараз ситуація в країні Нам важливо не тільки бути патріотами своєї країни і працювати для неї, а й підтримувати наших бійців. Саме тому ми розпочинаємо наше вертепування тут

Татьяна Ильюшонок, старшая операционная сестра

Хочем подякувати за те, що бережуть традиції українського народу, вітають нас, дарують хороший настрій, бажають добра, миру. Хай все буде добре в наші країні, Ісус народився, славімо його!

Всего таких площадок за два дня будет больше сорока. Колядки и вертепные спектакли покажут и споют под открытым небом, в метро, на вокзале и в супермаркетах

А самым массовым обещает стать исполнение колядки "Нова радість стала" завтра в Парке им. Горького.