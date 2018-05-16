В Харькове открылась выставка коллекций вышиванок

Ткацкий станок, на котором производили одежду и коврики, старинные кораллы и около 50 вышитых украинских рубашек - все это можно увидеть на выставке, посвященной Дню вышиванки в Харькове. Ее название - «Изюм украинского стиля».

Елена Булаенко, заведующая отделом выставковой деятельности

Это пространство рассчитано на то, чтобы прийти и окунуться в украинскую традицию. Необязательно его надо одевать на себя - можно прийти посмотреть, как одевались украинцы в конце ХIХ начале ХХ века. Надеюсь, что это может для кого-то открыться: кто посмотрит на какой-то орнамент, кто почувствует то время и может видеть себя в этом.

В экспозицию вошли рубашки из всех областей Украины. Здесь красуются как уже полностью сформированные комплекты одежды, так и единичные вышиванки разного времени. От эпохи зависит техника вышивки и их колорит. Рубашки входят в частные коллекции трех коллекционерок, которые увлекаются национальным этносом. Древние рубашки, рассказывает Ирина Голубева, сначала вышивались белыми нитками. Чуть позже мастера начали красить одежду натуральными красителями - ольхой, дубом и тому подобное.

Ирина Голубева, коллекционер

Мы пытались показать одежду разных времен, то есть, если вы обратите внимание, то две крайние модели у нас одеты в рубашки с орнаментом «дерево жизни» - это традиционный орнамент для Украины и один из наиболее архаичных. В то время, когда с XIX века на нашу территорию активно уже идет Брокар и те, воспетые черно-красные цвета, как на полотенцах, так и на рубашках - это уже как раз последствия этого брокаровского стиля.

Собирать рубашки - это дорогое удовольствие, говорит следующая коллекционер. В ее коллекции уже около 70 вышиванок. Самая дешевая стоит 50 гривен, а вот самая дорогая обошлась 2000. Стоимость рубашки, как правило, зависит от того, нужна ли она человеку или знает человек ее ценность. Много одежек получила в подарок от знакомых. Ирина собирает рубашки исключительно для себя. Так она чувствует причастность к предыдущим поколениям.

Ирина Шведа, коллекционер

Сами садили, сами обрабатывали это растительное волокно – потом сами из него ткали и сами же вышивали для себя. Представьте, с какой любовью были выполнены эти работы – естественно, для себя вы ничего плохого не сделаете. Одевая вот сорочки, особенно вот конопляные и старинные – бешеной энергетикой сразу заряжаешься и хочется жить, летать

Выставку можно посетить в Областном центре культуры и искусства на Пушкинской до 30 июня.