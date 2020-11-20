В Харькове ожидается мокрый снег: прогноз погоды на выходные

В выходные в Харькове ожидается до 2 градусов мороза и мокрый снег.

Такой прогноз погоды в Харькове на 21-22 ноября озвучили харьковские синоптики, сообщается на сайте Харьковского горсовета.

По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, в субботу в городе будет облачно, с прояснениями, днем - небольшой снег, мокрый снег, на дорогах - гололедица, ветер – 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью – 3-5 градусов ниже нуля, днем – от нуля до 2 градусов мороза.

В воскресенье – облачно, с прояснениями, ночью - небольшой снег, мокрый снег, днем – без существенных осадков, ветер – 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью – 1-6 градусов мороза, днем – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.