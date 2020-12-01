В Харькове ожидается мокрый снег: прогноз погоды на завтра

01 декабря 2020 г. 16:24
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Завтра в Харькове ожидается до 2 градусов мороза и мокрый снег.

Такой прогноз погоды в Харькове на 2 декабря сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

По данным синоптиков, в среду в городе будет облачно, с прояснениями, ночью ожидается небольшой снег, мокрый снег, днем - умеренный снег, мокрый снег, также возможно слабое налипание мокрого снега и слабая метель.

На дорогах - местами гололедица, ветер – 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью – 3-5 градусов ниже нуля, днем – 0-2 градуса мороза. 

 

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