В Харькове перекроют для транспорта часть бульвара Богдана Хмельницкого

01 сентября 2018 г. 15:40
34 просмотра

С 10:00 до 14:00 2 сентября будет запрещено движение транспорта по бульвару Богдана Хмельницкого, на участке от пр. Московского до ул. Академика Филиппова.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с проведением всеукраинских открытых традиционных соревнований по велоспорту на шоссе «Золотые колеса-2018».

На время велогонки некоторые автобусы изменят свои маршруты следующим образом:

№15э - при движении от ст. м. «Академика Барабашова» будет разворачиваться перед бул. Богдана Хмельницкого;

№102э, 213: - пр. Московский - ул. Архитектора Алешина - пр. Александровский и далее по маршруту.

Кроме того, с 9:30 до 14:00 2 сентября по бул. Богдана Хмельницкого будет запрещено движение троллейбусов, в связи с этим троллейбус №36 ходить не будет.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , т. 050- 338- 91-07 ( вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)                          Ресторан "Навруз" приглашает на работу администраторов, повара, официантов, бармена, бариста, уборщиц и посудомойщиц. Т. 063-559-23-49                          ГК «Охрана и безопасность» производит дополнительный набор сотрудников охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. от 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.