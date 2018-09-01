В Харькове перекроют для транспорта часть бульвара Богдана Хмельницкого

С 10:00 до 14:00 2 сентября будет запрещено движение транспорта по бульвару Богдана Хмельницкого, на участке от пр. Московского до ул. Академика Филиппова.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с проведением всеукраинских открытых традиционных соревнований по велоспорту на шоссе «Золотые колеса-2018».

На время велогонки некоторые автобусы изменят свои маршруты следующим образом:

№15э - при движении от ст. м. «Академика Барабашова» будет разворачиваться перед бул. Богдана Хмельницкого;

№102э, 213: - пр. Московский - ул. Архитектора Алешина - пр. Александровский и далее по маршруту.

Кроме того, с 9:30 до 14:00 2 сентября по бул. Богдана Хмельницкого будет запрещено движение троллейбусов, в связи с этим троллейбус №36 ходить не будет.