В Харькове появился мурал, посвященный известной дрессировщице-харьковчанке

14 августа 2018 г. 14:29
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Мурал с изображением известной харьковчанки и дрессировщицы львов Ирины Бугримовой нарисовали на фасаде жилого дома по ул. Грековской, 3.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По его словам директора Департамента жилищного хозяйства Романа Нехорошкова, жители дома по ул. Грековской, 3 обратились к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу с просьбой восстановить фасад здания. Коммунальщики отремонтировали фасад и кровлю. В ходе проведения работ возникла идея украсить здание и привлечь к реконструкции художников. 

Авторы мурала, творческая группа «Soul» в составе Алексея Постульги, Дениса Стадника и Алексея Филиппова, предложили изобразить на фасаде дома известную на постсоветском пространстве дрессировщицу львов Ирину Бугримову.

Такая тематика была выбрана не случайно, поскольку дом №3 расположен возле Харьковского государственного цирка, в районе одноименной пл. Ирины Бугримовой.

Роман Нехорошков отметил, что мурал выполнен по новой технологии: основная часть композиции не нарисована, а имеет объемную структуру.

По его словам, всего композиция состоит из 18 элементов: десять из которых составляют изображение Ирины Бугримовой, пять - льва, оставшиеся детали – это корона и надпись с именем дрессировщицы и кличками львов, с которыми она работала, - Юлий, Гай и Цезарь.

Всего на создание мурала у создателей ушло три недели, две из которых художники изготавливали саму композицию и еще неделю монтировали ее на фасаде.

 

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