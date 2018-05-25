В Харькове появится мурал, посвященный известному украинскому музыканту

29 мая в Харькове состоится открытие мурала, посвященного музыканту Кузьме Скрябину.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Художники из творческой группы «Kailas-V» завершают работу на торце дома по ул. Рымарской, 23-а, возле Харьковской филармонии.

Как сообщила директор творческой группы Яна Волк, граффити создают по фотографии музыканта, которую сделали в Харькове.

Дом возле филармонии выбрали неслучайно, ведь Андрей Кузьменко выступал с оркестром филармонии.

«Фотография очень хорошо передает характер. Мы сделали набросок в понедельник ночью, в среду приступили к выполнению, за два дня сделали основную работу. Сейчас осталось доработать мелкие детали, и во вторник состоится открытие. Для работы уже использовали около 200 баллончиков краски», - рассказала Яна Волк.

Начало открытия мурала запланировали на 10 часов утра.

Этот мурал создается под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Открытие состоится в рамках II Фестиваля граффити «Kharkiv Mural Fеst».

Это будет вторая работа, созданная в 2018 году на мурал-фесте. Первый мурал - в виде кролика, которого фокусник достает из шляпы, нарисовал известный стрит-арт художник из Великобритании FANAKAPAN на стене дома по пр. Независимости, 17.

В планах города – пригласить в Харькове еще несколько авторов с мировым именем.

В прошлом году в рамках первого «Kharkiv Mural Fеst» польский художник Мариуш Варас (M-City) из Гдыни выполнил мурал на здании техникума по ул. Плехановской.

Эта работа художника вошла в международный список лучших произведений уличного искусства 2017 года.