В Харькове появится мурал, посвященный известному украинскому музыканту

25 мая 2018 г. 13:24
131 просмотр

29 мая в Харькове состоится открытие мурала, посвященного музыканту Кузьме Скрябину.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Художники из творческой группы «Kailas-V» завершают работу на торце дома по ул. Рымарской, 23-а, возле Харьковской филармонии.

Как сообщила директор творческой группы Яна Волк, граффити создают по фотографии музыканта, которую сделали в Харькове.

Дом возле филармонии выбрали неслучайно, ведь Андрей Кузьменко выступал с оркестром филармонии.

«Фотография очень хорошо передает характер. Мы сделали набросок в понедельник ночью, в среду приступили к выполнению, за два дня сделали основную работу. Сейчас осталось доработать мелкие детали, и во вторник состоится открытие. Для работы уже использовали около 200 баллончиков краски», - рассказала Яна Волк.

Начало открытия мурала запланировали на  10 часов утра.

Этот мурал создается под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. 

Открытие состоится в рамках II Фестиваля граффити «Kharkiv Mural Fеst».

Это будет вторая работа, созданная в 2018 году на мурал-фесте. Первый мурал - в виде кролика, которого фокусник достает из шляпы, нарисовал известный стрит-арт художник из Великобритании FANAKAPAN на стене дома по пр. Независимости, 17.  

В планах города – пригласить в Харькове еще несколько авторов с мировым именем.

В прошлом году в рамках первого «Kharkiv Mural Fеst» польский художник Мариуш Варас (M-City) из Гдыни выполнил мурал на здании техникума по ул. Плехановской.

Эта работа художника вошла в международный список лучших произведений уличного искусства 2017 года.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , тел. 050-338-91-07                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.