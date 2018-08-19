В Харькове проходит 33-й международный марафон

В центре Харькова сегодня проходит праздничный марафон, посвященный Дню города и Дню Независимости Украины.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, в этом году в марафоне принимают участие около 5 тысяч человек.

Праздничный марафон происходит в центре города Харькова - маршрут забега проходит по улицам Тринклера, Веснина, Сумской, Белгородскому шоссе, ул. Деревянко и Академика Курчатова. Финишируют спортсмены на стадионе «Динамо».

Забег стартовал с ул. Новогородской. Его маршрут проходит по центру города: улицам Тринклера, Веснина, Сумской, Белгородскому шоссе, ул. Деревянко и Академика Курчатова. Финишируют спортсмены на стадионе «Динамо».

Участники могли выбрать подходящую для себя дистанцию: от полного марафона (42 км 195 м) до спортивно-массового забега на 3 км.

С харьковчанами традиционно 10-километровую дистанцию преодолевает вместе с харьковчанами глава ХОГА Юлия Светличная.

Все желающие могли выбрать для себя дистанцию: от 3 км до полного марафона (42 км 195 м). Полный марафон решились преодолеть около 100 участников, еще почти 200 бежали на дистанцию ​​более 20 км, почти 2000 - на 10 км. Среди тех, кто преодолел 10-километровое расстояние, - глава ХОГА Юлия Светличная.

«Дистанция была очень легкой - почти вся в тени, - отметила на финише руководитель области. - Почти все преодолели ее. Сейчас у меня большое количество эмоций. Очень приятные были «коллеги» по забегу - каждый пытался поддержать друг друга, чтобы встретиться на финише. Спасибо всем, кто присоединился к сегодняшнему событию. На Харьковщине большое внимание уделяем развитию спорта. Ведь это - залог здоровья. Спорт объединяет и дает сил. Нужно объединяться, преодолевать, прежде всего, себя, свою лень и вести здоровый образ жизни. Всех приглашаем заниматься спортом, так как в спорте - сила!»