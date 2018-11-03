Сегодня, 3 ноября, в Харькове проходит общегородской субботник.

Харьковчане убирают опавшую листву и мусор.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, городские скверы, парки, «красные линии», придомовые и бесхозные территории перед наступлением зимы приводят в порядок 16,3 тысяч человек.

В работах задействовано 206 единиц техники.

Также на субботник в Молодежном парке вышли представители аппарата Харьковского городского совета и ряда коммунальных предприятий.

Заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Эвелина Станкус отметила, что специализированные городские службы постоянно следят за чистотой города, участники сегодняшнего субботника помогают им.

Сотрудники департаментов городского совета задействованы в уборке в сквере на пл. Свободы, Покровском сквере, парке Победы, парке Машиностроителей. Также представители городского совета убирают в Детском парке Основянского района, приводят в порядок зеленые зоны на ул. Большой Панасовской, пр. Новобаварском, убирают листву в парке «Зустріч», парке Маяковского в Индустриальном районе, в сквере на ул. Клочковской, 197.

Кроме того, уборка проходит на территории учреждений социальной сферы. В частности, возле Харьковской городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова убирают 25 сотрудников Департамента здравоохранения и представители медучреждения.

Как сообщил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат, больница скорой помощи - самая большая по количеству пациентов, которая работает в круглосуточном ургентном режиме. Соответственно, у нее самая большая территория - 8,1 га. И определенные санитарные требования должны соблюдаться не только в самом лечебном учреждении, но и возле него.

В горсовете отметили, что также сегодня городские службы приводят в порядок остановки общественного транспорта, опоры и подземные переходы. Работники зеленого хозяйства уже убирают цветы с городских клумб и цветочные инсталляции, которые зимой сохранят и, если нужно, отреставрируют. Почву на цветниках удобряют и готовят к зиме, чтобы весной высадить новые цветочные композиции.

По данным пресс-службы горсовета, всего в рамках сегодняшнего субботника планируется вывезти около 2 тыс. куб. м листвы.