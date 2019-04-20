Сегодня, 20 апреля, в Харькове проходит общегородской субботник.

Общественное мероприятие проходит в рамках всеукраинской акции «За чисте довкілля».

По данным пресс-службы Харьковского горсовета, в субботнике участвуют представители исполнительных органов Харьковского городского совета, районных администраций, депутаты, работники коммунальных предприятий, различных учреждений, студенты и харьковчане.

Порядок наводят во всех района Харькова, в частности, в Саржином яру, на склонах Новоивановского моста, в парке Победы, Карповском саду, в парке «Зустріч» и парке им. Маяковского, на улицах Академика Павлова, Военной, Гимназической набережной и пр.

Всего в субботнике принимают участие более 24 тысяч человек. В работах задействовано более 200 единиц техники.

Как сообщил секретарь Харьковского городского совета Александр Новак, кроме уборки листвы на улицах, а также в зонах отдыха планируют провести целый ряд работ, включая покраску лавочек, урн и прочих элементов благоустройства, а также обрезку деревьев и высадку цветов.

«На тех объектах, где запланированы работы, мы наведем порядок и таким образом создадим все условия для комфортного отдыха харьковчан и гостей нашего города», - отметил он.

Субботник проходит и в Журавлевском гидропарке. Там сотрудники и директора департаментов городского совета убирают территорию.

По словам заместителя городского головы - управляющей делами исполнительного комитета городского совета Татьяны Чечетовой-Терашвили, на этом объекте наводят порядок более 250 человек. Также в работах задействована спецтехника, которая вывозит мусор и листву.

