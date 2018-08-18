В Харькове прошла акция помощи бездомным животным

Сегодня, 18 августа, в парке Победы на Салтовке состоялась акция, посвященная Всемирному дню бездомных животных.

Об этом сообщили в пресс-центре Харьковского городского совета.

«Мы увидели, что людям это интересно. Наша цель – показать, что бездомные животные ничем не хуже домашних породистых собак и кошек. Они также любят, также поддаются воспитанию и дрессировке, что можно было увидеть на мастер-классах по трюковой дрессировке, которые здесь прошли. Мы видим, как собаки себя ведут в новой обстановке, к ним можно подойти, погладить, они абсолютно безопасные, их можно взять в семью и наслаждаться общением с животным», - рассказал кинолог КП «Центр обращения с животными» Петр Полященко.

Харьковчане могли забрать домой тех собак, которых привезли из приюта и привели волонтеры.

На акции работал передвижной ветеринарный кабинет, где можно было бесплатно получить консультацию врача. Также с людьми общались кинологи, можно было зарегистрировать и застраховать своего любимца.

«В правилах содержания животных города Харькова прописано, что собаки и коты должны быть зарегистрированы и числиться в единой базе данных. При регистрации владельцу выдается пакет документов, книжечка об уходе за животным, правила содержания и выгула. Если животное потеряется, благодаря этой базе мы сможем найти владельца намного быстрее», - сообщил Петр Полященко, объясняя, зачем нужна регистрация животных.

Также во время акции прошли показательные выступления кинологов Национальной полиции, мастер-классы по трюковой дрессировке от волонтеров и профессиональных тренеров, мастер-классы по аджилити – преодолению различных препятствий, уроки рукоделия, на которых дети изготавливали собак из шариков, работали аквагрим, тематические фотозоны, прошло шоу мыльных пузырей. Кроме того, дети и подростки рисовали животных и происходящее во время акции на асфальте и больших мольбертах. Все рисунки будут сфотографированы, и их сохранят в приюте.

Кинолог отметил, что благодаря таким мероприятиям бездомным животным помогают найти семью, центр пропагандирует ответственное отношение к животным, чтобы не было ненужного потомства, чтобы люди не выбрасывали котят и щенков на улицу.

Петр Полященко сообщил, что волонтеры и сотрудники приюта пристраивают в год до тысячи собак, но еще больше животных нуждаются в семье, а благодаря таким мероприятиям уровень пристройства поднимается, люди узнают о приюте, могут приехать туда и познакомиться с животными, выгулять его и забрать домой.

«В центре с человеком общается администратор, кинолог, и ему подбирают собаку или кошку. Если человек боится, но хочет взять животное, ему дают максимально добрую собачку, если нужен друг для охраны, то сможет взять в семью такую. В приюте есть разные собаки», - сказал Петр Полященко.

Отметим, что сейчас в Центре обращения с животными содержатся около 150 собак, которые уже прошли вакцинацию и ждут свою семью.

В планах волонтеров сделать данную акцию традиционной.

Традиционно в третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Этот день установлен по инициативе Международного общества прав животных, которое выступило с этим предложением в 1992 году. Девизом для многих сообществ, занимающихся помощью бездомным животным, стали слова основателя Всемирного фонда дикой природы (WWF) Питера Скотта: «Пусть мы не сможем спасти всех, кого бы нам хотелось, но мы спасем намного больше, чем те, кто даже не пытался».

По статистике, около 75% бездомных собак и кошек когда-то были домашними.