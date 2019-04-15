В Харькове прошла первая семейная миля

15 апреля 2019 г. 18:59
Автор: Алина Тюхай
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Беговая культура в Украине развивается. Все больше последователей присоединяется к бегу и здоровому образу жизни и подтверждение тому - более 1000 участников, вышедших на старт Family Run, инициатором которого выступил Herbalife Nutrition - мировой эксперт в области сбалансированного питания. Компания в течение двух прошлых лет проводила социальную инициативу «Мой первый километр» для начинающих бегунов, пропагандируя здоровый образ жизни. На этот раз участники обновленного забега выходили на старт целыми семьями и преодолели 1 милю.

Виктория, Григорий и Матвей Банюлис и Иван Юрьев

Жизнь более интересная когда, мы участвуем, дети участвуют в таких мероприятиях.

Готовил участников к забегу фитнес-тренер Андрей Нестеров. Он также поддержал бегунов на всей дистанции.

Андрей Нестеров, фитнес-эксперт компании «Herbalife Nutrition»

Нужно найти просто единомышленника, если у тебя не получается у самого самостоятельно сделать это, нужно найти человеку поддержку. Это очень важная такая составляющая, когда каждый беспокоится друг о друге, поэтому компания Herbalife предлагает такие варианты и показывает что возможно потому, что мы всегда поддерживаем  друг друга.

В этом году семейные забеги Herbalife Nutrition пройдут еще в семи городах страны. Ближайшие из них - в Запорожье, Сумах и Днепре.

Видео: 

В Харькове прошла первая семейная миля - 15.04.2019

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