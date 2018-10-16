В Харькове пройдет ежегодная ярмарка вакансий

16 октября 2018 г. 13:15
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19 октября с 16:00 до 22:00 на Арт-заводе «Механика» Иная Земля состоится ярмарка вакансий «Dream job».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Ежегодно на ярмарке вакансий в Харькове собираются работодатели, чтобы найти себе новых сотрудников.

Гости ярмарки смогут пообщаться c топ-менеджерами компаний, получить информацию о вакансиях и оставить свое резюме.

В мероприятии примут участие более 60 украинских и международных компаний, которые предложат вакансии в разных сферах: IT-технологии, гастрономия, услуги, финансы, торговля, промышленность и др.

Кроме того, на ярмарке пройдут практические воркшопы от HR-специалистов.

 

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