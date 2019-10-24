 

В Харькове пройдет концерт, посвященный освоению космоса

24 октября 2019 г. 12:00
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25 октября в Муниципальном центре культуры и любительского искусства на площади Героев Небесной Сотни, 19-а,  пройдет Концерт «Начало космической эры...».

Концерт посвящен 60-й годовщине запуска межпланетной космической станции, 62-й годовщине запуска первого спутника Земли и 105-летию со дня рождения главного конструктора систем управления ракетно-космической техники академика Владимира Сергеева, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. 

«Эти события помнит весь мир. Они стали общепланетарной победой, началом эры освоения и использования космического пространства. Харьков - один из центров, в котором создавались новые технологии и воспитывались кадры для будущих полетов, испытаний, конструирования космической техники и систем управления. Именно поэтому Харькову по праву дали звание «Город ракетно-космической славы», - отметили организаторы.

На концерт приглашены ветераны ракетно-космической отрасли, представители Харьковской городской организации ветеранов Украины, коллективов предприятий города, курсанты военных вузов и студенты.

Перед ними выступят лучшие творческие коллективы города.

Начало мероприятия - в 17:00. 
 

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