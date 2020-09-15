В Харькове пройдет кросс в память о жертвах тоталитаризма

15 сентября 2020 г. 12:35
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26 сентября на Мемориале жертвам тоталитаризма (шестой квартал Лесопарка) пройдет XXI Легкоатлетический кросс памяти жертв тоталитаризма и велопробег.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По словам организаторов, традиционное мероприятие посвящено памяти расстрелянных поляков и представителей харьковской интеллигенции, которые похоронены на Мемориале, и 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. 

Также в этот день пройдет велопробег, организованный представителями польской диаспоры в Харькове - «Домом Полонии на Востоке». 

Перед стартом состоится возложение цветов на польской и украинской частях Мемориала и короткая экуменическая молитва представителей разных конфессий.

Старт забега и велопробега – в 10:30.

Организаторы мероприятия - Генеральное консульство Республики Польша в Харькове и Харьковский городской совет. 

Напомним, Мемориал жертвам тоталитаризма открыт 17 июня 2000 года по инициативе Президентов Украины и Польши в харьковском Лесопарке. В 1940 году там были расстреляны 3 809 польских офицеров и 500 мирных граждан Польши.

 

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