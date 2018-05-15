В Харькове пройдет международный туристический форум и фестиваль ремесел

16-17 мая в Харькове пройдет Х Международный туристический форум «Харьков: партнерство в туризме».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

16 мая в отеле «Харьков Палас» пройдет секция «Сохранение культурного наследия в рамках развития туризма: зарубежный и украинский опыт».



Опытом в сфере туризма своих городов поделятся иностранные гости: представители Израиля, Польши, Испании, Китая, Турции, Грузии, Кипра, Словакии, Германии, Болгарии, Чехии, а также городов Украины: Одессы, Львова, Киева, Полтавы, Тернополя.

Также в рамках форума при участии иностранных гостей пройдут секции «Конвенционное бюро: опыт и перспективы. Креативные проекты в туризме», «Маркетинг как фактор развития и промоции туристических продуктов и дестинаций».



Торжественное открытие форума состоится в 10:00.



В рамках турфорума 17 мая в сквере имени Г. С. Сковороды возле Свято-Покровского монастыря пройдет мини-фестиваль слобожанских ремесел.

Харьковчанам и гостям города представят Харьков XVII-XIX столетий.

В рамках форума пройдут мастер-классы по резьбе по дереву, созданию изделий из кожи и камня, изготовлению макетов исторического оружия и одежды, мастер-классы по ткачеству (коцарству), росписи керамических изделий, валянию из шерсти, лепке из глины и др.

Традиции Слобожанщины времен казачества представят артисты Харьковского национального театра оперы и балета им. Н. Лысенко, студенты Харьковской государственной академии культуры, Харьковского национального университета искусств им. И. П. Котляревского, выступит Большой Слобожанский ансамбль песни и танца.

Фестиваль и концерт могут посетить все желающие.

Время проведения - ориентировочно с 11:30 до 15:00, сообщили в пресс-службе.

В Х Международном туристическом форуме «Харьков: партнерство в туризме» примут участие более 20 делегаций из 14 стран - Грузии, Израиля, Германии, Польши, Словакии, Словении, Венгрии, Чехии, Турции и других стран, а также представители из более чем 10 украинских городов.