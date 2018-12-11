В Харькове пройдет Ночь архитектуры

В Харьковской школе архитектуры 14 декабря пройдет Ночь открытых дверей.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

В таком формате день открытых дверей пройдет впервые, говорят организаторы.

Гостей ждут познавательные лекции, интересные воркшопы, мастер-классы и возможность пообщаться в неформальной обстановке с практикующими архитекторами.

На мероприятие, на которое вход свободный, приглашаются все желающие, кому интересно творчество и развитие современной архитектуры.

Так, участники мероприятия смогут посетить воркшопы по рисованию - урбан-скетчингу, попробовать поработать с деревом, заняться макетированием или созданием виртуальной реальности.

Также всех, кто хочет испытать свои силы в качестве архитектора, приглашают на мастер-класс по проектированию «Чудо для всех», который начнется в 18:00.

В ходе мероприятия архитектор, основатель Харьковской школы архитектуры Олег Дроздов прочитает лекцию «Как построить успешное архитектурное бюро в Украине» и расскажет участникам мероприятия о достижениях харьковских архитекторов. Начало лекции - в 19:00.

«Важно, чтобы люди, которые живут в Харькове, знали о тенденциях мировой архитектуры и размышляли над тем, каким они хотят видеть свой родной город. Город создают люди, поэтому, только привлекая горожан, мы сможем выстроить конструктивный диалог и понять, какой город нужно строить. Например, к публичной программе школы архитектуры мы привлекаем иностранных специалистов, ведь опыт других стран важен и для нашего контекста», - отметил Олег Дроздов.

Также международным опытом создания архитектурных объектов на Ночи открытых дверей с гостями поделится эксперт из Литвы Игнас Уогинтас: он расскажет о проектах и опыте архитектурного бюро «DO ARCHITECTS». Начало встречи - в 20:00.

Кроме того, в рамках мероприятия будет работать выставка «Образование в ХША: преимущества и возможности».