 

В Харькове пройдет «Ночь науки»

20 сентября 2019 г. 13:44
1 просмотр

В субботу, 21 сентября, в Харькове в Харьковском национальном университете городского хозяйства им. А. Н. Бекетова состоится VI Образовательный проект «Ночь науки».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

В рамках проекта ведущие вузы Харькова презентуют свои научные открытия и достижения, продемонстрируют различные эксперименты, познакомят с работой лабораторий и кафедр.

Так, в медуниверситете можно будет собрать из конструктора человека и изучить особенности своего организма, а в фармуниверситете – создать своими руками лекарственный препарат.

В университете железнодорожного транспорта состоится презентация роботов, а гости университета питания и торговли смогут приготовить и продегустировать наномороженое.

В Харьковском планетарии жителям и гостям города приоткроют тайну света, а в STEM-школе «Inventor» пройдет мастер-класс по изготовлению робопса.

Начало мероприятия – в 16:00.

С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.