В Харькове пройдет «Ночь науки»

В субботу, 21 сентября, в Харькове в Харьковском национальном университете городского хозяйства им. А. Н. Бекетова состоится VI Образовательный проект «Ночь науки».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

В рамках проекта ведущие вузы Харькова презентуют свои научные открытия и достижения, продемонстрируют различные эксперименты, познакомят с работой лабораторий и кафедр.

Так, в медуниверситете можно будет собрать из конструктора человека и изучить особенности своего организма, а в фармуниверситете – создать своими руками лекарственный препарат.

В университете железнодорожного транспорта состоится презентация роботов, а гости университета питания и торговли смогут приготовить и продегустировать наномороженое.

В Харьковском планетарии жителям и гостям города приоткроют тайну света, а в STEM-школе «Inventor» пройдет мастер-класс по изготовлению робопса.

Начало мероприятия – в 16:00.

С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.