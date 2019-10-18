В Харькове пройдет общегородской субботник

19 октября во всех районах Харькова пройдет общегородской субботник, в ходе которого будут приведены в порядок парки и скверы города.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.
В уборке территории города примут участие представители всех департаментов горсовета, работники коммунальных предприятий, учреждений здравоохранения и образования, а также студенты и школьники.
По словам первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова, всего в субботнике примут участие около 18 тысяч человек.
«Также мы задействуем в этой работе 300 единиц спецтехники», - сообщил Игорь Терехов.
В ходе субботника планируется навести порядок на «красных линиях», в парках, скверах и зонах отдыха, возле школ и объектов с массовым пребыванием людей.
Особое внимание будет уделяться уборке прилегающих территорий возле городских больниц.
По данным горсовета, всего в рамках общегородского субботника будет приведено в порядок более 200 городских объектов, в том числе Саржин яр, сад им. Шевченко, сквер «Стрелка», сквер возле фонтана «Зеркальная струя», парк Победы и прочие.