 

В Харькове пройдет общегородской субботник

18 октября 2019 г. 15:19
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19 октября во всех районах Харькова пройдет общегородской субботник, в ходе которого будут приведены в порядок парки и скверы города.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

В уборке территории города примут участие представители всех департаментов горсовета, работники коммунальных предприятий, учреждений здравоохранения и образования, а также студенты и школьники.

По словам первого заместителя Харьковского городского головы Игоря Терехова, всего в субботнике примут участие около 18 тысяч человек.

«Также мы задействуем в этой работе 300 единиц спецтехники», - сообщил Игорь Терехов.

В ходе субботника планируется навести порядок на «красных линиях», в парках, скверах и зонах отдыха, возле школ и объектов с массовым пребыванием людей.

Особое внимание будет уделяться уборке прилегающих территорий возле городских больниц.

По данным горсовета, всего в рамках общегородского субботника будет приведено в порядок более 200 городских объектов, в том числе Саржин яр, сад им. Шевченко, сквер «Стрелка», сквер возле фонтана «Зеркальная струя», парк Победы и прочие.

 

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