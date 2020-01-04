В Харькове пройдет всеукраинский фестиваль уличного искусства

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Мероприятие стартует 10 января и продлится до 2 февраля.

Открытие фестиваля состоится 10 января в 17:00 в ТРЦ «Дафи» (ул. Героев труда, 9).

В первый уик-энд фестиваля на его площадке будут выступать 11 артистов из Украины и Беларуси. Среди жанров, в которых работают конкурсанты, - живая скульптура, жонглирование, марионетки, акробатика и эквилибристика.

Как рассказали в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, ежегодно на открытие мероприятия приглашают артистов, которые не могут быть конкурсантами по жанровым или возрастным признакам, но чье искусство близко по духу уличным артистам.

В этом году на открытии выступят артисты театра костюма «Алиса» - это ученики 3-4 классов Харьковской специальной школы №5. В этом заведении учатся дети с проблемами слуха, а их коллектив до 10 раз в год выступает на различных фестивалях от Болгарии до Китая, представляя свои произведения костюмного искусства.

В дальнейшем участники фестиваля будут выступать на базе ТРЦ «Дафи» по пятницам, субботам и воскресеньям с 17:00 до 20:00.

Как отмечается, 2 февраля закончится харьковский этап, и 14 февраля фестиваль переедет в Днепр. Там 8 марта состоятся закрытие и награждение победителей.

Призовой фонд фестиваля составляет 80 000 грн.

Кроме того, отдельную награду получит обладатель приза зрительских симпатий.